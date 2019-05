Marina Fey nuova Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale oggi ha nominato, su proposta dell'assessore all'istruzione Chantal Certan, il nuovo Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta. Si tratta di Marina Fey, già dirigente dell'istituzione scolastica "Luigi Barone" di Verrès e reggente dell'istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Châtillon, laureata in lingue e letterature straniere moderne e con un dottorato di ricerca in francesistica.

«La nomina della nuova Sovraintendente scaturisce da un’attenta valutazione - dice l'assessore Chantal Certan -: riteniamo che il percorso di studi e professionale di Marina Fey garantiscano le caratteristiche adeguate per poter ricoprire quest’incarico. In particolare, siamo certi che, vista la sua inclinazione per lo studio e la conoscenza delle lingue, la nuova Sovrintendente potrà rilanciare con nuovo impulso il plurilinguismo all'interno delle scuole valdostane, in modo da formare degli studenti sempre più aperti verso il mondo».

Fey entrerà in servizio il 1° giugno. Prende il posto di Fabrizio Gentile che è stato designato componente della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Valle d'Aosta.







E.G.