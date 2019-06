Regione, ADU: no sostegno a Fosson, disponibili a dimissioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Confermiamo la nostra disponibilità alle dimissioni, auspicando quindi che si ridia la parola agli elettori, consapevoli che la democrazia si difende con la democrazia e non con gli arroccamenti": lo scrive in una nota ADU Valle d'Aosta commentando la crisi politica divenuta ufficiale con l'uscita di Claudio Restano dalla maggioranza.

"Siamo convinti che la governabilità, quella vera, esiste nella misura in cui vi siano forze politiche in grado di rappresentare - senza trucchi e infingimenti - valori, idee e progettualità, dando risposte alle reali istanze sociali", scrive ADU. Da parte del movimento quindi "nessun sostegno al malgoverno dell'UV e dei suoi alleati" né al governo Fosson o ad una "maggioranza che veda il coinvolgimento della Lega".

ADU esprime anche preoccupazione "per la deriva leghista e razzista che scuote la nostra regione" considerata il sintomo di "questo autonomismo spesso corrotto e incapace".

Prosegue la nota: "Contiamo, nei prossimi mesi, di convincere gli elettori che ci sono altri modi, meno masochisti, per esprimere il comprensibile dissenso: votando per chi costruisce ponti e relazioni in nome dell'uguaglianza e non per chi ha sempre bisogno di costruirsi un nemico immaginario".

