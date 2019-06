Mozione di sfiducia all'assessore alla sanità Baccega

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. I gruppi consiliari di Lega e Mouv' hanno depositato oggi in Consiglio regionale una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali Mauro Baccega (UV).

La sanità e le politiche sociali in Valle d'Aosta "si confermano da anni in grave crisi" affermano i due gruppi aggiungendo che "a causa del palese immobilismo che ha caratterizzato l'assessorato durante la gestione dell'assessore Mauro Baccega, tale situazione non è in alcun modo migliorata".

