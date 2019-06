"17 voti non bastano", la Giunta ritira la riforma sul turismo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Si blocca la riforma del settore turistico della Giunta Fosson e che prevedeva anche la creazione dell'ente unico di promozione turistica della Valle d'Aosta. A causa della crisi politica oggi l'esecutivo ha deliberato di revocare il disegno di legge che aveva già approvato lo scorso 29 aprile.

Il testo, attualmente all'esame della commissione, tocca un tema particolarmente vicino al consigliere regionale Claudio Restano da poco uscito dalla maggioranza. Dato il concreto rischio di bocciatura in Consiglio regionale, l'assessore Laurent Viérin ha proposto e ottenuto di ritirarlo.

«Non è immaginabile, e neppure serio, per una riforma del genere "andare al buio" senza essere certi di avere i numeri». commenta Viérin. «Dispiace per un atto così importante, atteso da anni, che si deve fermare per agenti esterni alla necessità del settore, che lo aspettava da tempo».

La riforma è ritirata «in attesa del chiarimento della situazione politica. Sarà cmunque necessario, da qui ai prossimi giorni, chiarire la situazione che, in assenza di numeri dovrà per forza portare a decisioni coerenti», aggiunge.

Clara Rossi