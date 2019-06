Casinò, Fosson: in corso confronto con organi di controllo sul bilancio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dovrebbe arrivare a breve la nuova convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2018 della Casinò de la Vallée. Il presidente della Regione Antonio Fosson lo ha annunciato in occasione della conferenza stampa dell'esecutivo a Palazzo regionale.

«Sapete che il 7 giugno abbiamo espresso voto contrario - ha detto Fosson -. Non si poteva approvare questo tipo di bilancio con gli organi di controllo che o non davano un parere o presentavano relazioni e commenti estremamente preoccupanti. Abbiamo bocciato il bilancio e chiesto all'amministratore unico di riavviare il procedimento di formazione del bilancio e questo sta succedendo», ha spiegato Fosson aggiungendo poi che «l'amministratore unico ha iniziato quello che auspicavamo: un confronto con gli organi di controllo».

Due giorni fa la Regione ha quindi chiesto all'amministratore unico Rolando di «convocare al più presto di nuovo un'assemblea dei soci», cosa che dovrà avvenire entro 15 giorni e prima dell'assemblea dei creditori di luglio.

A proposito poi della procedura di concordato, Fosson ha precisato che «sosteniamo il prercorso del concordato in continuità perché in questo momento ci sembra l'unica possibilità per voltare pagina e superare questo periodo di difficoltà.»

E.G.