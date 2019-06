Legge sulla ludopatia, proposta di legge della V Commissione sui dubbi interpretativi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La normativa regionale sul contrasto della ludopatia sta per cambiare nuovamente per una proposta di legge presentata all'unanimità dalla Commissione Servizi sociali del Consiglio Valle per fare chiarezza sui divieti introdotti con la legge regionale n. 14 del 2015.

«Con questa proposta - spiega il presidente della quinta Commissione, Luca Bianchi (UV) - si intende chiarire l'ambito di applicazione dei divieti previsti per gli esercizi pubblici e commerciali, quali bar e tabacchini. La necessità dell'intervento deriva dal dubbio interpretativo insorto, in sede di applicazione, che sembrerebbe precludere l'apertura e il mantenimento, qualora questi esercizi si trovino a distanze dai luoghi sensibili inferiori alle disposizioni previste dalla legge del 2015, anche per le tipologie di gioco lecito in concessione statale, quali per esempio il gratta e vinci, il lotto, il superenalotto e il totocalcio.»

Il provvedimento, composto di tre articoli, è stato già depositato alla Presidenza del Consiglio.

C.R.