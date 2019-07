Vigili del fuoco, Fosson incontra i sindacati in Regione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il presidente della Regione Antonio Fosson ed il comandante dei vigili del fuoco valdostani, Salvatore Coriale, hanno incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati per fare il punto della situazione sulla richiesta di trasferimento del Corpo regionale sotto allo Stato.

Nel corso della riunione ai sindacati è stato riferito l'esito degli incontri con il sottosegretario Candiani e dell'analisi della situazione in Commissione paritetica con i rappresentanti dei ministeri interessati e degli enti previdenziali.

Questi sono «passi concreti nel percorso di verifica sull'allineamento e l'equiparazione giuridica, economica e ordinamentale del personale professionista dei vigili del fuoco e del Corpo forestale valdostano con i corrispettivi Corpi nazionali», ha dichiarato il presidente della Regione Fosson.

«Nei prossimi giorni - ha annunciato il presidente della Regione - saranno avviate le attività tecniche necessarie per definire la stima degli oneri economici del percorso di allineamento del trattamento economico e previdenziale del personale interessato. Oggi diamo un primo riscontro di un percorso serio, avviato tra Regione Valle d'Aosta e Stato per arrivare ad una soluzione concreta per i nostri Vigili del Fuoco, percorso che sarà esaminato anche per il Corpo forestale valdostano».

