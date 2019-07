Approvata dalla Giunta regionale la seconda variazione di bilancio

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È stata approvata oggi dalla giunta Fosson la seconda variazione di bilancio per il triennio 2019/2021: il disegno di legge vale 27,1 milioni di euro di cui 25,9 per l'anno in corso.

«La manovra non beneficia di nuovi fondi, ma si concretizza in una ridistribuzione di risorse grazie alle economia di spesa su alcuni capitoli di bilancio», ha spiegato nel corso della settimanale conferenza stampa di giunta il presidente Antonio Fosson.

Le risorse sono spalmate su più settori: la sanità, con 3,3 milioni di euro per trasferimenti correnti all'Azienda usl della Valle d'Aosta e l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, poi 1,3 milioni per il recupero di beni architettonici privati ed ecclesiastici, 4,5 milioni ai consorzi di miglioramento fondiario, 2,6 milioni a favore della finanza locale per coprire le spese dei servizi alla prima infanzia ed agli anziani. La stessa manovra inoltre mette in disponibilità 3 milioni di euro per investimenti delle cooperative e per il rilancio di iniziative nel campo della ricerca e dell'innovazione. Ci sono poi 1,7 milioni di euro destinati al progetto del biglietto unico ed a sperimentazione nel trasporto pubblico e 2 milioni e mezzo per i mutui di efficientamento energetico delle abitazioni.

Il ddl contiene inoltre una modifica normativa per consentire l'erogazione entro agosto 2019 dei fondi Mof (Miglioramento dell'offerta formativa) alle istituzioni scolastiche.

L'esame in Consiglio regionale è previsto per la seduta del 24 e 25 luglio.

Elena Giovinazzo