Ac-Pnv e Fv avviano un progetto condiviso per le comunali 2020

AOSTA. Ad un anno di distanza dalle elezioni comunali 2020, il dialogo tra le forze politiche per eventuali alleanze è già iniziato. Ieri sera ad incontrarsi sono state le commissioni politiche di Area Civica - Pour Notre Vallée e del Front Valdôtain.

In una nota i due movimenti riferiscono di aver deciso di avviare un percorso politico condiviso.

"La lealtà e la serietà nel dialogare e nel confrontarsi con i valdostani" sono "valori imprescindibili" e "valori fondamentali per la promozione di un progetto politico che faccia della concretezza il suo tratto distintivo, nell'ottica della costruzione della Valle d'Aosta del domani, della Valle d'Aosta che la società valdostana immagina, chiede vuole", affermano nella nota Ac-Pnv e Fv.

Con "l'obiettivo prioritario di dialogare e di confrontarsi con il territorio e sul territorio, le commissioni politiche di Area Civica-Pour Notre Vallée e del Front Valdôtain hanno costituito un gruppo di lavoro ad hoc per costruire, in maniera chiara e condivisa - conclude la nota -, un progetto serio e credibile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in programma, in primis le elezioni comunali del 2020".

