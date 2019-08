Rete Civica, "da Salvini comportamento grave e irresponsabile"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Ci auguriamo che nasca ora un governo con l'apporto del M5Stelle, del Pd, di Leu e degli autonomisti presenti in Parlamento". Lo scrive in una nota Rete Civica commentando la crisi politica a Roma ed indicando come "grave ed irresponsabile" la decisione della Lega di Salvini di uscire dall'alleanza di governo.

"La Lega a livello nazionale - scrive RC -, così come ha tentato di fare a giugno in Valle d'Aosta, spera di capitalizzare i supposti consensi dei sondaggi per il proprio partito, anteponendoli agli interessi degli italiani, senza valutare le pesanti conseguenze sull'intera società che deriverebbero dall'inevitabile aumento dell’IVA, dall'esercizio provvisorio, dalla rinnovata crisi economica che si verificherebbe".

"Dai comportamenti della Lega - continua RC - emerge un atteggiamento che non rispetta le istituzioni democratiche, che non evidenzia consapevolezza nei confronti dei problemi da affrontare, che si caratterizza per proposte demagogiche e atteggiamenti inaccettabili. La richiesta di “pieni poteri”, l’insofferenza per il dissenso, le ombre sui rapporti internazionali, le politiche disumane sui migranti, la mancanza di senso dello Stato e di laicità sono la cronaca estiva di una azione politica preoccupante e scorretta".

"In Valle d'Aosta Rete Civica, di fronte alla crisi di giugno ed alla invocazione leghista di scioglimento del Consiglio regionale, ha risposto proponendo e sottoscrivendo una intesa con le forze autonomiste per realizzare atti e provvedimenti importanti in Consiglio regionale. Non è stata una scelta facile - conclude la nota -, ma crediamo che le vicende dell'ultimo mese confermino la validità di tale impostazione, che intendiamo perseguire con la massima determinazione".

C.R.