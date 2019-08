Crisi di governo, oggi secondo giro di consultazioni al Quirinale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

ROMA. Strada in salita per la nascita di un nuovo governo targato Movimento 5 stelle e Partito Democratico. Oggi alle 11 è previsto un nuovo incontro per tentare un accordo su alcuni punti critici, inclusi alcuni aspetti del programma e della prossima manovra e l'ipotesi del Conte-bis.

Alle ore 16 al Quirinale inoltre inizierà il secondo giro di consultazioni. Oggi Mattarella sentirà telefonicamente il sen. Giorgio Napolitano e a seguire la presidente della Camera, il presidente del Senato ed il gruppo misto del Senato e quello della Camera. La giornata clou sarà domani, 28 agosto. I primi a colloquio con il presidente saranno, alle ore 10, i rappresentanti del gruppo per le Autonomie al Senato, poi Leu ed in seguito i partiti maggiori cominciando da Fratelli d'Italia e, nel pomeriggio, Partito Democratico, Forza Italia, Lega ed infine Movimento 5 stelle.

Elena Giovinazzo