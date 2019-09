Cognetta: Monterosa Ski rispetti legge su assunzioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Quando il presidente Munari e la Monterosa Ski rispetteranno la legge sulle assunzioni?" Lo chiede in una nota il consigliere regionale Roberto Cognetta (Mouv') citando due recenti sentenze della Corte di Cassazione sul licenziamento di dipendenti assunti irregolarmente da società partecipate.

"Lette le sentenze - dichiara Cognetta - e facendo seguito a mie iniziative in Consiglio sulla tematica, mi chiedo quindi se e quando la nostra società partecipata Monterosa Ski, e in particolare il suo presidente, già sfiduciato dal Consiglio regionale e ora in proroga, applicherà queste sentenze. E la neo Segretaria generale della Regione, dottoressa Fanizzi, che è anche nel Consiglio di Amministrazione di Finaosta e che scrisse un parere che andava proprio nella direzione delle pronunce della Cassazione, quando proporrà al CdA di Finaosta di richiedere a Munari il rispetto di tale parere e di tali sentenze?".

"Il fossato tra cittadini e politica - conclude il Consigliere del Mouv' - è spesso scavato da cittadini che dicono di prestarsi alla politica, scoprendo poi che sono peggio dei politici di professione. In questo, purtroppo ad Aosta come a Roma, si ripete sempre lo stesso cliché".

C.R.



