italianochistudia, raccolta firme ad Aosta per lo Ius Culturae

AOSTA. Il Comitato Ritorno al Futuro Aosta Democratica organizza una raccolta firme accompagnata dallo slogan #italianochistudia per la proposta di legge di iniziativa popolare sullo Ius Culturae.

Martedì 24 settembre dalle ore 17 alle ore 19 il Comitato sarà presente con un presidio nel centro di Aosta, in via Croce di Città / angolo via de Tillier, per raccogliere sottoscrizioni a sostegno della proposta che intende riconoscere la cittadinanza italiana ai minori stranieri che abbiano seguito nel nostro Paese un percorso di studi per almeno cinque anni.

"Manteniamo un impegno di civiltà" è l'invito rivolto ai valdostani dal Comitato.

La Camera dei Deputati aveva già approvato un testo unificato che prevedeva l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (Ius Soli) e l'introduzione dello Ius Culturae. Il provvedimento però non ha completato l'iter al Senato.

E.G.