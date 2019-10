Incentivi auto elettriche, il ddl torna in Consiglio Valle Pubblicato: Martedì, 01 Ottobre 2019 11:18

AOSTA. Il disegno di legge sulla mobilità sostenibile è pronto per tornare all'esame del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il testo, approvato dalla Giunta Spelgatti nell'estate 2018, è stato riportato più volte in Commissione ed è ora inserito all'ordine del giorno della seduta dell'assemblea valdostana del 2 e 3 ottobre per il via libera definitivo.

Il ddl prevede alcune misure per sostenere un tipo di mobilità diverso dall'attuale e sempre meno dipendente dai carburanti fossili così da contribuire a raggiungere l'obiettivo di una Valle d'Aosta "fossil fuel free" entro il 2040. Gli strumenti individuati includono l'elettrificazione della ferrovia e il sostegno alla diffusione dei veicoli elettrici tra i privati (auto e bici). Sono quindi previsti per esempio contributi per l'acquisto dei veicoli e per la realizzazione delle reti di ricarica ed incentivi per l'installazione di punti di ricarica domestici oltre che esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica.

A copertura della legge sono previsti oltre 19 milioni di Euro nell'arco di quattro anni, di cui circa 6,9 milioni per l'anno in corso.

E.G.