Il M5s dona tre lavagne interattive al Liceo M. Adelaide di Aosta Pubblicato: Martedì, 08 Ottobre 2019 09:16

AOSTA. Tre lavagne interattive multimediali sono state consegnate ieri dai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle al Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta.

"Proseguono così le attività di restituzione di parte dello stipendio e conseguenti donazioni dei consiglieri regionali del M5S, dopo l’acquisto di un ecografo al reparto di pediatria e di patologia dell’ospedale Beauregard, per un valore di 45.000 euro, e di un defibrillatore di circa 3.000 euro per il Comune di Avise", si legge in una nota del gruppo consiliare pentastellato.

Le tre lavagne del valore di circa 6.000 euro "sono destinate a tre classi diverse - aggiungono i consiglieri -, in modo che ognuna di esse abbia a disposizione la lavagna multimediale, strumento indispensabile per una didattica moderna. È una grande soddisfazione poter contribuire fattivamente all'educazione dei nostri ragazzi, con un segno concreto di restituzione delle nostre indennità".

