Ricostituito dalla Giunta il Comitato tecnico educazione bi-plurilingue Pubblicato: Lunedì, 28 Ottobre 2019 14:59

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha ricostituito il Comitato tecnico che definirà le linee guida del modello di educazione bilingue e plurilingue dall'anno scolastico 2020/2021.

Del Comitato fanno parte dirigenti tecnici dell'assessorato regionale dell'istruzione e tre esperti di politiche linguistiche a livello internazionale: la prof.ssa Marisa Cavalli di Aosta, membro di associazioni che operano nell'ambito dell’insegnamento biplurilingue e consulente dil Celv; il prof. Laurent M. Gajo di Ginevra, docente ordinario presso l’Università di Ginevra e direttore de l’Elfc, e la prof.ssa Carmen Mary Coonan, docente ordinario di didattica delle lingue straniere presso l’Università Ca' Foscari di Venezia ed esperta di fama internazionale della metodologia CLIL.

"Studiare le lingue è importante – commenta in una nota l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan - vista la nostra storia e identità, ma anche un’opportunità per il futuro dei ragazzi. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale promuovere la formazione degli insegnanti e lavorare tutti insieme, docenti e studenti, per una scuola formativa e all'avanguardia in cui tutti dobbiamo credere e investire".

