Via libera della terza Commissione al ddl lupo Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 14:41

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il disegno di legge sul lupo ha ottenuto oggi il parere favorevole della terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il testo è passato con il solo voto contrario di Adu VdA.

Il presidente della Commissione Alessandro Nogara (AV) parla di «soddisfazione per l'approvazione quasi unanime di questo provvedimento: la Commissione ha prodotto un nuovo testo che è frutto di un lavoro condiviso tra i Commissari e di un ampio confronto con il territorio, a dimostrazione dell'importanza di questa tematica per una regione come la nostra.»

«Questo disegno di legge - continua Nogara - si affianca a quanto l'assessorato dell'ambiente e Corpo forestale già sta facendo per aiutare la convivenza tra questa specie e le attività economiche umane, tutelando sia il nostro modello di allevamento del bestiame sia la biodiversità del nostro territorio».

Clara Rossi