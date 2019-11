Omofobia, in Consiglio Valle arriva una proposta di legge Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 15:13

AOSTA. Introdurre anche in Valle d'Aosta una normativa regionale contro le discriminazioni e le violenze fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere: lo prevede una proposta di legge arrivata in questi giorni in Consiglio regionale.

La proposta di legge n. 42, depositata da Daria Pulz (Adu VdA) e Roberto Cognetta (Mouv), indirizza la Regione verso la promozione in tutti gli ambiti - scolastico, lavorativo, sanitario, educativo, formativo - di politiche e azioni di tutela ed a favore del riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di ogni persona riguardo al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

Il testo coinvolge anche gli enti locali nell'adozione di codici di comportamento per la parità di trattamento ed il contrasto degli stereotipi e del linguaggi offensivo. Il testo inoltre stabilisce che la Regione e gli enti locali si impegnino in eventi di sensibilizzazioni sull'integrazione e la non discriminazione e che la Regione sostenga progetti di accoglienza e protezione per le persone che hanno vissuto l'omofobia sulla propria pelle.

I 14 articoli della proposta normativa prevedono inoltre l'apertura di uno Sportello di ascolto, l'attivazione del Co.Re.Com per monitorare programmi tv e radiofonici e la possibilità di erogare incentivi favore delle aziende certificate SA8000 (responsabilità sociale) o comunque impegnate nel combattere le discriminazioni.

Infine la proposta di legge stabilisce che la Regione si costituisca parte civile nei casi di violenza e di discriminazione, devolvendo il risarcimento al finanziamento della legge, e che aderisca alla RE.A.DY., una rete nazionale anti discriminazioni delle pubbliche amministrazioni.

Elena Giovinazzo