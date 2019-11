Comuni, depositata in Consiglio Valle una proposta di legge bipartisan Pubblicato: Martedì, 12 Novembre 2019 13:06

AOSTA. È stata depositata oggi in Consiglio Valle una proposta di legge bipartisan che cambia la legge elettorale dei Comuni valdostani. La proposta è sottoscritta da Patrizia Morelli (prima firmataria) e da altri dieci consiglieri dei gruppi ADU, AV, Lega, misto, Mouv', Rete Civica, Stella Alpina e Union Valdôtaine.

Il testo prevede il ritorno all'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco nei 42 comuni più piccoli, quelli con meno di mille abitanti, e alcune novità. Tra queste c'è l'innalzamento dal 20 al 35 per cento delle quote di rappresentanza di genere ed anche l'assegnazione di otto consiglieri alla maggioranza e di tre alla minoranza (anziché rispettivamente sette e quattro consiglieri).

La proposta di legge inoltre introduce un meccanismo di rimescolamento delle schede elettorali provenienti dalle diverse sezioni per garantire maggiore segretezza del voto espresso dagli elettori.

Infine il testo interviene sulle indennità di funzione dei sindaci, da determinare in base alla popolazione del Comune amministrato, e propone di dare la possibilità agli amministratori di decidere se ridursi o rinunciare del tutto alle indennità e al gettone di presenza.

