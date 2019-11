Discariche, maggioranza: limitare l'arrivo di rifiuti da fuori Valle Pubblicato: Sabato, 16 Novembre 2019 08:47

AOSTA. "È quanto mai necessario definire con chiarezza le modalità degli interventi regionali in materia di conferimento dei rifiuti che arrivano da fuori Valle per trovare collocazioni nelle discariche presenti sul nostro territorio". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine, Pour Notre Vallée-Area Civica-Front Valdôtain e Stella Alpina sostenendo la proposta dell'assessore all'ambiente Albert Chatrian per vincolare l'arrivo di rifiuti speciali da altre regioni.

I gruppi di maggioranza hanno proposto "di trasformare l'emendamento che contemplava la linea dell’aumento del 500 per cento dell’ecotassa e di lavorare, di concerto con l'assessore alle finanze Renzo Testolin, ad un apposito disegno di legge adeguatamente strutturato, da approvare a inizio 2020" e di mantenere l'emendamento che dispone "nuovi criteri per limitare la possibilità di conferimento di rifiuti presso le discariche regionali per chi arriva da fuori Valle".

