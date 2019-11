Savt, nel Defr 2020/2022 dare priorità a lavoro e sviluppo Pubblicato: Sabato, 16 Novembre 2019 11:57

AOSTA. Ora che le leggi sul bilancio triennale 2020/2022 della Regione si apprestano ad arrivare in Consiglio Valle, il Savt si rivolge alla politica regionale per suggerire le priorità su cui dovrebbe concentrarsi la futura azione di governo. E lo fa con un documento firmato dal Direttivo confederale a cui hanno lavorato le singole categorie.

Il Syndicat spiega che l'intento è "promuovere lo sviluppo culturale e socio economico, salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali del sistema Valle d'Aosta" e "aumentare il gettito fiscale, in particolare andando a promuovere l'imprenditoria nel mondo privato".

Il documento elaborato dal Direttivo è suddiviso in sette capitoli, da "autonomia / cultura" a "energia" passando per la "sanità / welfare", "edilizia", formazione/industria, turismo / trasporti / ambiente / agricoltura e riforma della pubblica amministrazione.

"Le iniziative previste nel Defr si potranno realizzare unicamente se le stesse risulteranno compatibili con le risorse finanziarie a disposizione - evidenzia il Savt -. A tal fine, se si vuole dare un senso concreto al principio della programmazione, risulta indispensabile sia di disporre e garantire un quadro definito - certo, costante e duraturo - della finanza regionale sia di indicare, a partire dal Defr, le relative priorità di intervento". In aggiunta a ciò, "per stimolare la ripresa e lo sviluppo del sistema economico valdostano - afferma ancora il sindacato -, occorre utilizzare pienamente le competenze regionali in materia di fiscalità al fine di farne uno strumento incisivo di politica industriale a sostegno degli investimenti e dell’occupazione".

