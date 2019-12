Fosson: su Corte dei Conti mi sono espresso male Pubblicato: Giovedì, 05 Dicembre 2019 08:47

AOSTA. «Probabilmente mi sono espresso male: mai metterei in dubbio l'operato delle forze dell'ordine né tanto meno quello della Corte dei Conti». Lo dichiara il presidente della Regione Antonio Fosson spiegando le sue affermazioni all'assemblea del consiglio permanente degli enti locali sui controlli della Corte dei Conti e sulla trasmissione delle relazioni delle Commissioni antimafia per Aosta e Saint-Pierre.

Fosson si dice «profondamente dispiaciuto» per quanto apparso sui media e spiega che quelle dichiarazioni sono «strettamente personali e non coinvolgono né la Giunta né la maggioranza».

«Confermo invece - aggiunge Fosson - che amministrare è sempre più difficile, a fronte delle complessità dell'azione amministrativa odierna. Ognuno, nello svolgimento delle proprie funzioni ha il dovere da sempre di fare le cose bene, agendo con responsabilità e in maniera trasparente».





Rini: fare subito chiarezza

Prima delle spiegazioni fornite da Fosson era stata la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, a chiedere di fare chiarezza. «Sono certa che il Presidente Fosson si sia espresso male, perché altrimenti le sue dichiarazioni non solo non sarebbero condivisibili, ma sarebbero assolutamente da stigmatizzare», aveva dichiarato Rini.

«Sono profondamente convinta che un amministratore che amministra bene, con responsabilità e coscienza, non debba temere i controlli». Questi ultimi anzi «sono da vivere come un supporto indispensabile per poter indirizzare al meglio la propria azione politico-amministrativa, perché prima di essere amministratori, siamo cittadini».

Marco Camilli