Corpo forestale, Fosson: in bilancio la copertura economica per l'equiparazione Pubblicato: Mercoledì, 11 Dicembre 2019 14:01

AOSTA. Si è svolto oggi un incontro tra il governo regionale ed i sindacati per fare il punto della situazione sul processo di equiparazione statale del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Il percorso «prosegue», spiegano il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore con delega al Corpo forestale, Albert Chatrian. «Abbiamo incontrato i rappresentanti sindacali in un clima di reciproco dialogo e collaborazione. L’iter sta proseguendo - ribadiscono - supportato anche dalla copertura economica prevista nel prossimo documento contabile».

La richiesta di equiparazione riguarda gli aspetti economici e previdenziali ed anche la parte giuridica e coinvolge lo Stato. Fosson e Chatrian al termine dell'incontro, cui era presente anche il comandante Luca Dovigo, spiegano che «l'unico rallentamento che abbiamo dovuto segnalare alle Organizzazioni sindacali è la nomina da parte statale della Commissione Paritetica che ad oggi non è stata ancora fatta. Auspichiamo che questa situazione si sblocchi al più presto per poter portare a termine le procedure amministrative in capo alla Regione».

Clara Rossi