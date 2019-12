Spelgatti (Lega): fatti troppo gravi, il governo stacchi la spina Pubblicato: Giovedì, 12 Dicembre 2019 20:34

AOSTA. «Il quadro che sta emergendo è assolutamente inquietante. Siamo curiosi di vedere cosa emergerà dalle intercettazioni. È chiaro che di fronte ad un quadro politico e indiziario di questo tipo non si può che tornare alle urne. Il governo deve staccare la spina: i fatti sono troppo gravi». Lo afferma la consigliera regionale Nicoletta Spelgatti, della Lega Vallée d'Aoste, commentando l'inchiesta sulle elezioni regionali del 2018 che sarebbero state condizionate dalla 'ndrangheta.

Secondo Spelgatti è necessario tornare alle urne e che «la parola sia restituita ai valdostani come chiediamo da tempo, da prima che emergessero queste cose. Se invece andranno avanti la Valle d'Aosta andrà completamente a rotoli».

Nelle carte sono citati i nomi de presidenti ed ex presidenti della Regione che, in virtù di questo ruolo, hanno ricoperto anche l'incarico di Prefetto. È giunta l'ora di separare la carica di presidente della Regione da quella di prefetto? «Il linea di massima rispondo no, non serve scindere i due ruoli - afferma Spelgatti -. È lo stesso discorso dell'autonomia che finora è stata utilizzata per sperperare una quantità infinita di soldi per tornaconti elettorali. Ora che i soldi sono finiti ci rendiamo conto di come la mala politica abbia distrutto la Valle d'Aosta, ma non per questo si deve buttare al macero l'autonomia. Questa va salvaguardata, ma gestita in modo differente, e lo stesso vale per il prefetto: non avere uno Stato direttamente in Valle d'Aosta è una conquista comunque importante. Si tratta di uno strumento, ciò che cambia è l'uso che se ne fa».

«La politica valdostana - conclude Spelgatti - è stata drogata per troppo tempo dai soldi facili e tutto ciò ha creato un sistema profondamente malato e corrotto».

Marco Camilli