Rete Civica: verificare condizioni per arrivare a elezioni con regole diverse Pubblicato: Lunedì, 16 Dicembre 2019 15:18

AOSTA. Le forze politiche del Consiglio valle devono verificare "se ci sono le condizioni per effettuare un percorso che consenta di arrivare al rinnovo dell'Assemblea regionale sulla base di regole nuove, e al contempo di intervenire sulle questioni più urgenti per l'intera comunità". Lo afferma Rete Civica commentando la crisi legata all'indagine Egomnia sui condizionamenti elettorali della 'ndrangheta.

Rete Civica, "nell'evidenziare la gravità di tale situazione, sottolinea che ci sono in Consiglio regionale energie sane, non condizionate dalla 'ndrangheta, e persone che sempre si sono battute contro le cosche e che rappresentano la libera volontà degli elettori".

Secondo la lista serve uno sforzo collettivo e "un momento di confronto fra tutte le forze politiche per valutare se esistono i presupposti sotto il profilo tecnico e quello politico per arrivare ad una approvazione che sia ampiamente condivisa" del bilancio. "Sarebbe assai grave lasciare per molte settimane e forse molti mesi una Regione in una situazione di esercizio provvisorio, con pesanti conseguenze sugli investimenti e sulla attività quotidiana di tutta la macchina regionale e di organismi fondamentali come l'Usl e l'intero sistema degli Enti locali", conclude RC.

redazione