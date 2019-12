Emily Rini è la coordinatrice di Forza Italia della Valle d'Aosta Pubblicato: Martedì, 24 Dicembre 2019 14:44

AOSTA. Il partito di Forza Italia della Valle d'Aosta esce dal commissariamento grazie alla nomina del nuovo coordinatore: Emily Rini, 37 anni, attuale presidente del Consiglio regionale.

L'annuncio del nuovo coordinatore è arrivato dal commissario Paolo Zangrillo, che spiega: «In una fase politica particolarmente delicata per la Regione poter contare su Emily, da anni impegnata con passione ed energia in rilevanti ruoli istituzionali e di governo, per Forza Italia è un valore aggiunto».

Emily Rini commenta: «Mettersi in gioco, specialmente di questi tempi, significa sapere cogliere nuove sfide, nelle quali si crede profondamente. È per questo che non posso che ringraziare per la fiducia accordatami. Si tratta di un incarico che affronterò con il massimo impegno e con il massimo entusiasmo, partendo dal lavoro fatto sul territorio da coloro che mi hanno preceduta negli anni».

Secondo Rini «un'area di centrodestra moderata, liberale, laboriosa, produttiva, pragmatica e attenta alle esigenze di cittadini, professionisti e imprese debba tornare al centro del dibattito politico anche in Valle d'Aosta, anteponendo la forza delle idee e la forza delle proposte alla politica urlata e ai semplici slogan. Questo dovrà essere il nostro punto di forza: la forza delle idee. Quello di oggi non è un punto di arrivo - aggiunge -, ma un importante punto di partenza».

Fondatrice nel 2007 del Foyer Valdôtaine e da molti considerata la pupilla di Augusto Rollandin, la sua prima elezione nell'assemblea valdostana risale al 2008 con la lista dell'UV, movimento in cui ha continuato a militare fino allo scorso anno. Eletta a maggio 2018 sempre con l'Union, a giugno ha abbandonato il movimento del Leone rampante per entrare nel gruppo misto. È stata tra le fondatrici nei mesi scorsi del Front Valdôtain, forza politica di centro destra che nei giorni scorsi ha annunciato l'uscita dalla maggioranza.

