Bilancio regionale, 2a Commissione convocata il 3 gennaio Pubblicato: Martedì, 31 Dicembre 2019 11:06

AOSTA. Inizierà il 3 gennaio 2020 il lavoro della seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle sulle leggi di bilancio 2020/2022.

I commissari sono convocati alle ore 9. Dovranno sostituire il dimissionario Luca Bianchi (UV) e poi programmare i lavori sul bilancio del prossimo triennio, sulla legge di stabilità, sulle disposizioni collegate e sul Documento di economia e finanza regionale (il Defr).

Secondo le dichiarazioni rese negli ultimi giorni, la ex maggioranza e le opposizioni cercheranno di trovare un accordo per raggiungere un accordo e approvare il bilancio entro breve tempo, considerato che il termine del 31 dicembre non è rispettato.

