Consiglio Valle prosegue i lavori su Legge di stabilità e bilancio - diretta



In corso l'esame degli emendamenti AOSTA. Prosegue la lunga seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dedicata all'approvazione del bilancio 2020/2022. L'aula sta proseguendo il lungo dibattito iniziato lunedì pomeriggio che porterà al voto sulla Legge di stabilità, con i suoi circa settanta emendamenti, e poi sul vero e proprio bilancio triennale di previsione e sul ddl collegato. Tra le proposte di modifica già votate c'è anche un emendamento del governo che l'aula ha bocciato. Si trattava di un emendamento dell'assessore alla sanità sulla nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria della Valle d'Aosta. Il voto segreto chiesto dal gruppo AV ha dato come esito 17 sì, 12 no e 6 astensioni. C.R.