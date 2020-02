Sandri e Mombelloni coordinatori in Valle d'Aosta di Italia Viva



Nominati nell'assemblea nazionale del partito di Renzi AOSTA. Sono due i coordinatori regionali di Italia Viva per la Valle d'Aosta: si tratta di Anita Mombelloni e Giovanni Sandri. I coordinatori sono stati nominati dopo l'assemblea nazionale che si è tenuta sabato 1 e domenica 2 febbraio a Roma. "In base al principio ispiratore di Italia Viva - precisa in un comunicato il partito fondato da Matteo Renzi - l'organizzazione prevede la presenza di un una donna e di un uomo sia a livello nazionale che sul territorio". redazione