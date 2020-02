Elezioni comunali 2020, il M5s cerca candidati



Organizzato ad Aosta un incontro con facilitatore Luciano Mossa

AOSTA. In vista delle elezioni comunali 2020 che si svolgeranno in Valle d'Aosta il Movimento 5 stelle organizza un incontro con potenziali candidati. Il M5s spiega che l'invito è indirizzato a "cittadini incensurati, stanchi della politica del malaffare, che vogliono mettersi a disposizione per portare avanti progetti e iniziative al fine di migliorare la qualità della vita dei comuni valdostani". L'incontro si svolgerà lunedì prossimo, 17 febbraio, all'Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta a partire dalle ore 20.30. Sarà presente il consigliere regionale Luciano Mossa in qualità di "facilitatore regionale per le relazioni interne". Per le iscrizioni scrivere a interni.valledaosta(at)movimento5stelle.it.



redazione