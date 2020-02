Election day, Alliance Valdôtaine: nessun dubbio tecnico su proposta



«Elezioni regionali e comunali nella stessa data per al fine di favorire l'affluenza» AOSTA. "A nostra conoscenza nessun dubbio è stato manifestato in sede tecnica in merito al carattere di "indifferibilità e urgenza" della norma, confermatoci dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale". Lo dichiarano i consiglieri regionali del gruppo Alliance Valdôtaine (Alpe e Uvp) commentando un lancio Ansa su alcuni dubbi tecnici che sarebbero emersi a proposito della proposta di legge sull'election day. "Rimaniamo convinti dell'opportunità e della convenienza di disporre lo svolgimento delle elezioni regionali e comunali nella stessa data - aggiungono i consiglieri -, al fine di favorire l'affluenza al voto ed evitare l'ipotesi in cui i cittadini valdostani debbano recarsi alle urne per due domeniche di fila, che potrebbero diventare tre per gli aostani, in caso di ballottaggio. Tale malaugurata evenienza - dicono - comporterebbe l'occupazione e l'allestimento delle 240 sedi di voto, spesso costituite da edifici scolastici, oltre che la mobilitazione delle forze dell'ordine e il reclutamento degli scrutatori, per almeno due tornate, con un raddoppio dei costi a carico della collettività". redazione