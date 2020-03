Valle d'Aosta, elezioni regionali a rischio per l'emergenza Coronavirus



Il voto del 19 aprile potrebbe essere posticipato AOSTA. Quanto durerà l'emergenza Coronavirus? È una domanda che in tanti si pongono e a cui per ora è impossibile rispondere. Anche tra gli esperti i pareri sono contrastanti. Diventa quindi indispensabile pensare a ciò che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Da giorni si parla di un possibile e sempre più probabile rinvio del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Il voto è previsto il 29 marzo, ma potrebbe essere spostato più in avanti, forse nel mese di maggio. Lo stesso potrebbe accadere per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta che si svolgeranno domenica 19 aprile. Sul voto pesa il problema dell'assembramento di persone ai seggi, il rischio di un'affluenza particolarmente bassa per paura dei contagi. Devono inoltre essere considerate le conseguenze delle limitazioni decretate dal governo nazionale sulla campagna elettorale. Il voto potrebbe essere spostato quindi di un mese, magari in concomitanza con le elezioni comunali di domenica 17. Sempre che l'evoluzione dell'emergenza non obbligherà a posticipare anche il voto delle amministrative. Marco Camilli