Coronavirus, chiesto un approfondimento sui comizi elettorali



La campagna elettorale alle prese con la distanza di sicurezza AOSTA. Le elezioni regionali del 19 aprile sono state uno dei temi affrontati questa mattina dalla riunione dei capigruppo del Consiglio regionale convocati dalla presidente Emily Rini per fare il punto della situazione sul Coronavirus. Il timore è che il voto del 19 aprile e la campagna elettorale possano essere condizionati dall'emergenza Covid-19. Le limitazioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri vietano gli eventi che non permettono di garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Per questo è stato chiesto "approfondimento tecnico sullo svolgimento dei comizi elettorali". redazione