I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale





Approvate le misure attuative del follow up per le vittime di maltrattamenti e violenze di genere

AOSTA. La Giunta regionale riunita oggi ha approvato una convenzione per l'utilizzo, da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria, di graduatorie della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Le Gouvernement régional, aux termes de la loi régionale n° 7/2006, a approuvé le remboursement à Finaosta Spa des dépenses de gestion de la Maison du Val d'Aoste de Paris au cours de l'année 2020, pour un montant de 287.929 euros.

Su proposta dell'assessorato alle finanze, attività produttive e artigianato l'esecutivo ha concesso contributi in conto capitale, in istruttoria automatica, per un importo di 47.277,50 euro a favore di 4 imprese artigiane per l'acquisto di macchinari innovativi e per 18.365 Euro a favore della Cgne Acciai Speciali un contributo per la partecipazione a sei eventi fieristici.

La Giunta regionale ha inoltre approvato il calendario e i regolamenti della 67a Mostra-Concorso dal 18 al 26 luglio 2020; dell'Atélier des Métiers dal 30 luglio al 2 agosto 2020 e della 52a Foire d'été in data 1° agosto 2020.

Su proposta dell'assessorato all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili la Giunta regionale ha determinato in 181 mila euro l'ammontare del contributo da erogare, per l'anno 2020, alla Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta, ai sensi della legge regionale 16/2002, tenuto conto della disponibilità del bilancio regionale. Il contributo è così ripartito: 80% nel 2020 e saldo nel 2021.

Per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, salute e politiche sociali sono state approvate disposizioni attuative della DGR 1241/2019, nella parte in cui prevede l'intervento del Nucleo psicologico per l'emergenza (NPE) nelle situazioni di violenza di genere, abusi e maltrattamenti di persone e, nello specifico, il percorso di follow up, a seguito del primo supporto psicologico reso in Pronto Soccorso al quale segue l'attivazione della Rete dei Servizi Psicologici (SSD Psicologia Clinica Adulti) presenti sul Territorio, secondo il un percorso prestabilito. È stata inoltre approvata l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di follow up necessarie dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso alle vittime di violenza di genere residenti in Valle d'Aosta.

Su proposta dell'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali sono stati assegnati ad Area VdA 1,2 milioni di euro per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali per l'anno 2020.

Inoltre l'esecutivo ha autorizzato l'Associazione Forte di Bard a effettuare gli interventi previsti nel piano delle opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione presso gli immobili del Forte e del Borgo di Bard per un importo di 54.500 euro.

Le Gouvernement régional a approuvé l'organisation de la 70e édition des Floralies – Assemblée des choeurs et des groupes folkloriques valdôtains du 22 au 30 mai 2020, à Aoste. La dépense pour l'organisation, y comprise une campagne publicitaire opportunément articulée, est de 48 mille euros.

