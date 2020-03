Coronavirus, elezioni regionali verso il rinvio a maggio



Accordo di massima tra le forze politiche. Entro lunedì la risposta di Testolin AOSTA. Si fa sempre più concreta la possibilità di un rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta a causa dell'emergenza Coronavirus. La questione è stata affrontata per la seconda volta in due giorni dalla conferenza dei capigruppo. Le forze politiche presenti in Consiglio Valle hanno discusso per circa un'ora e mezza sull'eventualità di posticipare di far slittare la data del voto dal 19 aprile al mese di maggio. L'ipotesi al momento più probabile è di far votare i valdostani domenica 10 maggio per le regionali. Sulla data c'è il via libera di quasi tutte le forze politiche ad eccezione di Lega VdA e Forza Italia. Il presidente della Regione Renzo Testolin si è preso un po' di tempo per esaminare la situazione e decidere. La risposta dovrebbe arrivare entro lunedì. C.R.