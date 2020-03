Testolin: elezioni regionali saranno sicuramente rinviate



Il voto per rinnovare il Consiglio regionale della Valle d'Aosta posticipato per l'emergenza Coronavirus AOSTA. Le elezioni regionali attualmente previste il 19 aprile saranno «sicuramente rinviate»: lo ha detto il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus. Al momento quella del 10 maggio è considerata «la data più indicata» perché le attuali disposizioni nazionali di contenimento dureranno fino al 3 aprile, salvo cambiamenti che potrebbero intervenire nei prossimi giorni, facendo rientrare nei tempi gli obblighi sulla presentazione delle liste. L'alternativa è una deroga al termine dei 90 giorni per l'indizione delle votazioni. «Stiamo dialogando con il ministero», ha spiegato Testolin a proposito di quest'ultima ipotesi. La decisione sarà presa «probabilmente domani o martedì / mercoledì». E.G.