Coronavirus, Valle d'Aosta: in arrivo sospensione mutui regionali e fondo per l'accesso al credito



Il primo provvedimento con aiuti a imprese e famiglie arriverà in Consiglio Valle la prossima settimana AOSTA. La II Commissione consiliare Affari Generali ha predisposto un provvedimento legislativo per aiutare imprese e famiglie della Valle d'Aosta nella fase di emergenza sanitaria. Si tratta di una prima proposta: la commissione infatti all'unanimità ha deciso di dividere in due tranches il pacchetto di misure di sostegno. Il primo testo sarà portato in Consiglio regionale entro la fine della prossima settimana e si concentra sulle misure urgenti e immediate: l'istituzione di un fondo di garanzia per l'accesso al credito e il bisogno di liquidità, la sospensione dei mutui regionali, lo sblocco del contributo affitti, un intervento in materia di ammortizzatori sociali". Il secondo progetto di legge conterrà misure a breve periodo che integreranno quelle previste nel primo testo e gli aiuti decisi dal governo nazionale. C.R.