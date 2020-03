Valle d'Aosta, Testolin: valutiamo nuove restrizioni nei Comuni più colpiti dal Coronavirus



In elaborazione una mappa della Valle d'Aosta per individuare le zone più colpite AOSTA. Il governo regionale sta valutando di introdurre limitazioni più rigide nelle zone della Valle d'Aosta in cui si è verificata una concentrazione particolarmente alta di casi positivi al virus Covid-19. Il presidente della Giunta, Renzo Testolin, lo ha annunciato durante il punto stampa di questa sera sulla pandemia. «Domani ci sarà una riunione specifica per valutare delle iniziative più restrittive nelle zone maggiormente colpite» ha spiegato il presidente della Regione citando in particolare Pontey, comune in cui è registrata una «densità di positivi» e dove al momento risultano 15 contagi all'interno della microcomunità. Il coordinatore dell'emergenza, il dottor Luca Montagnani, ha inoltre spiegato che è in corso di elaborazione una mappa sui contagi. «Quando sarà pronta e affidabile la mostreremo», ha spiegato. Marco Camilli