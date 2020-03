Emergenza Coronavirus, pronto primo pacchetto da 5,7 milioni per le imprese della Valle d'Aosta



Il disegno di legge elaborato dal governo regionale è pronto per l'esame in seconda Commissione

AOSTA. Ammonta a 5,7 milioni di euro lo stanziamento previsto dal primo pacchetto di interventi che il governo regionale ha predisposto per sostenere le piccole e medie imprese della Valle d'Aosta nell'emergenza Coronavirus. Il ddl destina circa 2 milioni al trattamento di integrazione salariale per le imprese che hanno dieci o meno dipendenti. I restanti 3,7 milioni vanno alle Confidi per costituire un fondo della durata di quatto anni che dovrà "sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi)". Domani, venerdì, il disegno di legge sarà esaminato dalla II Commissione consiliare.

redazione