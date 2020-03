Emergenza Coronavirus, Consiglio Valle al lavoro su un pacchetto di misure da 20 milioni



La Commissione Affari generali sta discutendo il secondo provvedimento legislativo per accesso al credito e sostegno al reddito AOSTA. La Commissione Affari generali del Consiglio regionale riprende il lavoro di analisi dei nuovi provvedimenti legislativi per sostenere imprese, famiglie e lavoratori nell'emergenza Coronavirus. Il nuovo pacchetto di misure annunciato interverrà principalmente sul sostegno al credito e al reddito. «L'ammontare stimato - dice il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis - è pari a 20 milioni di euro per interventi di natura fiscale, di accesso al credito, di aiuti a favore di micro e piccole imprese, di sostegno ai redditi delle famiglie, dei lavoratori o di chi ha perso il lavoro, nonché a integrazione delle misure definite dai decreti adottati dal Governo italiano». A tal riguardo, aggiunge Marquis, «la Commissione, negli incontri avuti con gli Assessori, ha invitato la Giunta a individuare ulteriori risorse finanziarie a favore del futuro provvedimento, anche con riferimento all’assestamento di bilancio». La Commissione tornerà a riunirsi venerdì pomeriggio sempre in modalità telematica.