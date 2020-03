Coronavirus, il centrodestra VdA chiede un commissario per la ricostruzione economica



Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pnv propongono di individuare una figura 'senza velleità di visibilità e di consenso' AOSTA. Nominare un commissario per la "ricostruzione del tessuto economico-sociale valdostano, senza velleità di visibilità e di consenso, con comprovate competenze specifiche in materia economico-finanziaria e fiscale". È la proposta del centrodestra valdostano (Fratelli d'Italia, Forza Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain) per affrontare il lato economico della crisi Coronavirus. Un coordinatore, secondo le tre forze politiche, è in grado di "coordinare al meglio e sin da subito gli interventi regionali per imprese, partite Iva, famiglie e lavoratori in corso di predisposizione, che dovranno necessariamente integrarsi con quelli previsti a livello statale e che dovranno prevedere forti e coraggiose misure di defiscalizzazione e di decontribuzione abbinate a una altrettanto forte e coraggiosa campagna di investimenti". redazione