Zootecnia, ok ai contributi regionali a fondo perduto per la monticazione



Nulla osta della Commissione europea all'erogazione dei fondi agli allevatori valdostani AOSTA. Dalla prossima estate gli allevatori valdostani potranno ricevere dalla Regione contributi a fondo perduto per la monticazione dei bovini negli alpeggi. L'assessorato regionale all'agricoltura riferisce infatti di aver ricevuto il via libera dalla Commissione europea al regime di Stato Aiuti "ritenendolo compatibile con il mercato interno ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea". I contributi sono erogati per compensare i maggiori costi e i minori ricavi delle aziende zootecniche secondo criteri applicativi contenuti in una delibera approvata oggi dal governo regionale. "Il regime di aiuti è stato oggetto di una complessa e articolata negoziazione con la Commissione iniziata dalla Regione lo scorso autunno - spiega l'assessorato definendo il nulla osta di Bruxelles "un grande risultato per la zootecnica valdostana al fine di incoraggiare il mantenimento della tradizionale pratica della monticazione negli alpeggi e di garantire la tutela e il miglioramento dell’ambiente naturale e del benessere degli animali. E.G.