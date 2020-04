Valle d'Aosta, crisi Coronavirus: pronto un secondo pacchetto da 25 milioni per imprese e famiglie



Esenzione Irpef, 5 milioni per imprese e partite iva con difficoltà di accesso al credito e fino a 1000 euro per i lavoratori in cassa integrazione. Tutto con autocertificazione AOSTA. Un pacchetto di misure che abbraccia molti settori economici ed iter burocratici pressoché azzerati grazie ad un massiccio uso di autocertificazioni da parte del richiedente: è quanto prevede la proposta di legge regionale n. 56 depositata oggi dalla II Commissione consiliare e firmata da tutti i suoi componenti di maggioranza (Av, Sa, Uv) e di minoranza (Lega, M5s, Vdalibra) e anche dal consigliere Barocco. "Lo scopo delle misure - scrivono i firmatari - è di salvaguardare la solidità del sistema, anche per la stessa solidarietà e coesione della comunità. Come si è detto “senza lasciare indietro nessuno”, per andare incontro a chi “ha più bisogno”. Le misure urgenti e straordinarie proposte includono la sospensione e l'allungamento dei termini per il pagamento dei tributi regionali e le imposte comunali, dalla tassa automobilista all'Imu, "nonché la riduzione delle relative aliquote e tariffe" e indicano anche la no tax area Irpef con esenzione totale dal pagamento dell'addizionale per i soggetti con reddito lordo fino a 20.000 euro. Il provvedimento, se approvato, introdurrebbe inoltre un fondo di rotazione di almeno 5 milioni di euro per aziende e alle partita Iva con difficoltà di accesso al credito; indennizzi mensili per lavoratori autonomi, famiglie con figli a carico, studenti universitari e titolari di contratto d'affitto ad uso non abitativo ed anche un contributo fino a 1000 euro per i dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali. E' poi previsto un fondo di 350.000 euro per l'acquisto di prodotti alimentari e l'accesso ad Internet a favore di soggetti in grave difficoltà economica e sociale. Clara Rossi