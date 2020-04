Coronavirus, Marquis: ok a tavolo per riformare la legge regionale sull'editoria



'Il settore ha continuato a lavorare ma con un calo drammatico delle entrate pubblicitarie' AOSTA. La seconda commissione consiliare si è riunita ieri per continuare il lavoro di elaborazione di nuove misure economiche per sostenere l'economia e le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica. Nel corso della seduta «abbiamo anche sentito il sindacato dei giornalisti e una rappresentanza degli editori locali», spiega il presidente della commissione Pierluigi Marquis (SA). «Si tratta di un settore che, pur continuando ad operare a pieno ritmo per garantire la circolazione delle informazioni in questo periodo così critico, ha visto il calo drammatico delle proprie entrate pubblicitarie». «Ci è stata richiesta la riapertura del tavolo per l'attualizzazione della legge regionale a sostegno dell'editoria, che la Commissione ha accolto positivamente - aggiunge Marquis - e che potrà essere oggetto di riflessione in vista della successiva fase di interventi». redazione