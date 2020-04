Misure regionali anticrisi, la piattaforma per le domande attiva da fine mese



Il sistema gestirà le richieste di indennizzi e le domande di finanziamento per l'emergenza Covid-19 AOSTA. La piattaforma regionale attraverso la quale sarà possibile richiedere l'accesso alle misure urgenti a favore di famiglie, imprese e lavoratori approvate Il 17 aprile dal Consiglio Valle per l'emergenza Covid-19 dovrebbe essere operativa dalla prossima settimana. È quanto emerso dalla riunione di oggi della II Commissione consiliare. «Ci è stato comunicato che da lunedì il Governo si è attivato per la definizione e l'istituzione della struttura regionale temporanea che gestirà le richieste e la concessione dei finanziamenti, oltre che della piattaforma telematica unica dedicata, secondo una logica di semplificazione e di supporto ai potenziali beneficiari», spiega il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (SA). «L'obiettivo è di iniziare l’operatività da martedì prossimo 28 aprile con le prime misure» rivolte ad una platea iniziale stimata di 32.000 persone. «La Commissione - aggiunge Marquis - si è resa a disposizione delle strutture per fornire ogni elemento utile all'attuazione della legge.» E.G.