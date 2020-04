Edilizia, ripartono gli appalti pubblici regionali. Testolin: bandi semplificati per valorizzare le imprese locali



Entro la fine del 2020 previsto l'affidamento di lavori per 30 milioni di euro AOSTA. Numerosi appalti pubblici per far ripartire il settore dell'edilizia sul territorio sono stati elencati questa sera dal presidente della Regione Renzo Testolin durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Il presidente della Giunta ha spiegato che gli assessorati stanno «mettendo in piedi un percorso per riattivare opportunità di lavoro da parte dell'amministrazione» e che «alcuni provvedimenti saranno assunti in settimana». Oggi il confronto ha interessato l'assessorato Opere pubbliche. Il presidente della Giunta ha quindi riferito di «procedure di affidamento quantificabili in 64 lavori che saranno banditi nei prossimi 4 o 5 mesi con un importo di circa 25 milioni di euro. Questi lavori saliranno a 75, per un importo di poco meno di 30 milioni di euro, da qua alla fine dell'anno». Di questi nuovi applati «una sessantina vedranno la loro partenza e la messa in cantiere da qui ai mesi di ottobre / novembre per poco meno di 17 milioni di euro. Questi - ha ancora dichiarato Testolin - saliranno di ulteriori 19-20 milioni nei primi mesi del 2021». Questi bandi prevedono «procedure molto semplificate, condivise con associazioni di categoria, per valorizzare le imprese edili locali che a turno potranno beneficiare di questa opportunità per ripartire». Inoltre ci saranno «una sessantina di interventi da affidare ai professionisti per opere di progettazione, quindi di architettura e ingegneria, per poco meno di 5 milioni di euro». C.R.