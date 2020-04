Bando affitti, parere favorevole condizionato alla proposta della giunta regionale



La II Commissione chiede di ridurre ancora i tempi di erogazione del sussudio AOSTA. La II Commissione del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole condizionato al nuovo bando affitti proposto dalla Giunta regionale. Quasi unanime il voto: sei a favore (Marquis di Stella Alpina, Barocco del gruppo misto, Lavevaz dell'UV, Aggravi della Lega, Cognetta di Vdalibra, Mossa del M5s) e una astensione (Daudry di AV). Il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (Sa), spiega: "La commissione, pur apprezzando che alcune delle osservazioni riguardanti le modalità di accesso al contributo siano state recepite nel nuovo testo", come l'autocertificazione Isee e le domande per via telematica, "ritiene che vi sia ancora uno sforzo da fare per accelerare i tempi di erogazione". In questo senso va la richiesta all'Esecutivo da parte della Commissione di disporre che il contributo sia erogato immediatamente a chi ha già usufruito del sussudio nel 2018 e, per tutti gli altri, che l'erogazione avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda anziché 90. La Commissione propone inoltre modifiche riguardo ai permessi di lungo soggiorno per i cittadini extracomunitari. "Crediamo che l'Amministrazione debba rivedere i suoi modelli e i suoi tempi di lavoro e chiediamo che il Governo dia un indirizzo alle strutture in questo senso", aggiunge Marquis.



C.R.