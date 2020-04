Valle d'Aosta, fondi strutturali europei per far fronte all'emergenza Covid-19



Il governo regionale dispone una ricognizione dei fondi Fesr e Fse che possono essere riorientati AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato una prima delibera per individuare risorse dei fondi strutturali e di investimento europei Fesr e Fse che possono essere utilizzati per misure legate all'emergenza epidemiologica Covid-19. L'atto "contiene primi indirizzi per l’attivazione, a livello regionale, di tutte le possibili azioni atte a ottimizzare la destinazione delle risorse disponibili nell’ambito dei Programmi operativi 2014/20 FESR e FSE, per far fronte agli effetti negativi della pandemia", si legge in una nota. La delibera incarica le autorità di gestione dei programmi 2014/2020 di procedere "con urgenza, alla ricognizione dell’ammontare di risorse disponibili nonché all’individuazione dei meccanismi di attuazione più idonei, valorizzando i margini di flessibilità e semplificazione introdotti in via eccezionale". Dovranno anche essere definiti gli ambiti prioritari di intervento anche in vista della firma di un accordo nazionale di riprogrammazione dei fondi. "L’atto - si legge ancora nella nota della Regione - consentirà di mettere a punto una cornice omogenea e unitaria per il riorientamento integrato e sinergico delle risorse FESR e FSE disponibili". M.C.