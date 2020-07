Prende forma il Progetto Civico Progressista in vista delle elezioni regionali

Il 25 luglio ad Aosta l'assemblea per definire il programma elettorale

AOSTA. Prende forma il Progetto Civico Progressista, formazione politica di centrosinistra intenzionata a presentarsi in autunno alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'autunno.

Sabato 25 luglio ad Aosta ci sarà un'assemblea programmatica per esaminare la bozza di programma elettorale che riassume le posizioni di Partito Democratico, Rete Civica, Europa Verde, Possibile, Area Democratica - Gauche Autonomiste e di indipendenti.

"L'assemblea programmatica del 25 luglio sarà il primo appuntamento per un confronto con la partecipazione di candidati e sostenitori", spiegano dal Progetto Civico Progressista. "La Valle d'Aosta ha un disperato bisogno di buon governo. Di stabilità anzitutto, perché senza continuità amministrativa non si può costruire nulla di rilevante. E soprattutto di persone oneste e di programmi puntuali e innovativi.".

Il programma elettorale sarà "frutto di un lavoro approfondito e partecipato" e non "un semplice adempimento burocratico da redigere all'ultimo momento per poterlo presentare in Tribunale".

