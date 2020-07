Valle d'Aosta, il 20 e 21 settembre elezioni regionali e comunali

Pubblicato il decreto firmato dal presidente della Regione Testolin per l'election day. Si voterà anche per il referendum costituzionale

AOSTA. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i valdostani andranno al voto per rinnovare il Consiglio regionale e i Consigli comunalil. Le date sono contenute nel decreto del presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Quello di settembre sarà quindi un election day. Inoltre assieme alle elezioni regionali e comunali si volterà anche per il referendum confermativo costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari. Per le elezioni comunali, l'eventuale turno di ballottaggio sarà il 4 e 5 ottobre.

Il primo Consiglio regionale della nuova legislatura è già fissato per martedì 20 ottobre.

Da oggi, come da prassi, scatta il divieto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di "svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni". Inoltre, è "fatto divieto ai componenti della Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, a eccezione di quella obbligatoria per legge".

Marco Camilli